Nach dem Angriff auf eine Dresdner Moschee muss sich der mutmaßliche Steinewerfer voraussichtlich schon nächste Woche vor Gericht verantworten. Geplant ist der Beginn der Hauptverhandlung am Dresdner Amtsgericht für nächsten Mittwoch, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage sagte.

Verhandelt wird in einem beschleunigten Verfahren. Der 30-Jährige soll am Dienstag mehrere Steine auf die Fatih Camiine Moschee und danach in ein Döner-Restaurant in der Nähe geworfen haben. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus. Gegen den Mann, der derzeit in Haft sitzt, wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Störung der Religionsausübung ermittelt.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte im Herbst 2018 angeordnet, das beschleunigte Verfahren verstärkt zur schnelleren und konsequenteren Verfolgung von Straftaten zu nutzen.

