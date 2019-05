Halle

Autofahrer brauchen starke Nerven: Die A14 Richtung Magdeburg ist in Höhe der Ausfahrt Halle-Peißen seit 10.15 Uhr gesperrt. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Montagnachmittag mit. Grund ist ein Unfall, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand vier Lastwagen miteinander kollidierten. "Bezüglich des Unfallherganges und der Unfallursache kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Auch ist das Schadensausmaß noch nicht bekannt", heißt es in der Mitteilung.

CN