Annaberg-Buchholz

Eine unerlaubte private Feier in Annaberg-Buchholz ist in der Nacht zum Sonntag völlig aus dem Ruder geraten. Ein 60 Jahre alter Polizist ist dabei von rund 25 Personen eingekesselt, anschließend geschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden. Das teilte die Polizei Chemnitz am Sonntag mit.

Zutritt über Messenger-Dienst

Die Beamten sind demnach gegen 0.45 Uhr zu einer Diskothek in die Lindenstraße gerufen worden. Ein Zeuge hatte die Party mit rund 30 Teilnehmern angezeigt. Laut Corona-Notfallverordnung dürfen sich in Sachsen derzeit aber lediglich bis zu 20 Menschen treffen und auch nur, wenn kein Ungeimpfter dabei ist. Der Zutritt sei mit Hilfe eines Messenger-Dienstes über den Liefereingang organisiert worden.

Von außen sahen die fünf Polizisten zunächst keine Personen, hörten aber laute Musik aus dem Gebäude schallen. Den Ordnungshütern gelang es schließlich mit dem Inhaber der Diskothek in Kontakt zu treten und ihn vor das Haus zu bitten. „Er äußerte dabei offensiv seinen Unmut gegen die Corona-Maßnahmen und bestätigte, dass er eine private Geburtstagsfeier mit etwa 30 Personen im Gebäude abhält“, teilte die Polizei mit.

Polizei beendet Feier

Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, die Feier zu beenden, eskalierte die Lage. Der Inhaber sollte seine Gäste zudem informieren, dass nun deren Personalien aufgenommen würden. Ein Teil der Gruppe habe ihren Unmut über den Polizeieinsatz lautstark bekundet, ein anderer Teil sei einfach weggelaufen. Die Beamten hätten sich dennoch entschlossen , die stark alkoholisierten Personen anzusprechen und deren persönliche Daten zu erheben.

Auf der anderen Straßenseite hätten sich nun 25 Personen an einem der beiden vor Ort befindlichen Streifenwagen versammelt. Ein Beamter habe sich entschlossen, den Wagen zu sichern und habe davonfahren wollen. Da habe die Gruppe seine auf der Straße stehenden Kollegen mit Flaschen beworfen. Bis auf einen der fünf Ordnungshüter hätten diese sich in das Fahrzeug retten können.

Polizist auf dem Boden liegend getreten

Der 60 Jahre alte Polizist, der es nicht ins Auto schaffte, wurde von den Randalierern „eingekesselt, niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten“. Zeitgleich hätten die Beamten über Funk nach Verstärkung gerufen und das Fahrzeug gedreht, um ihrem Kollegen zu helfen. Der 60-Jährige konnte sich schließlich verletzt auf den Hof der Diskothek retten und musste behandelt werden.

Die Angreifer ergriffen anschließend die Flucht. Bei Ermittlungen in der unmittelbaren Umgebung konnten die hinzugezogenen Kräfte aus angrenzenden Polizeirevieren und der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegen 02.45 Uhr noch 16 Personen einer Kontrolle unterziehen und deren Personalien notieren. „Diese haben offensichtlich an der Geburtstagsfeier teilgenommen und stehen im Verdacht, an den Übergriffen auf die Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein“, teilten die Beamten weiter mit. Nach Weisung der Staatsanwaltschaft seien die Mobiltelefone der Angetroffenen sichergestellt worden. Diese würden nun ausgewertet.

Polizeipräsident ist entsetzt

„Derartige Angriffe gegen Polizeibeamte verurteile ich auf das Schärfste. Es ist nicht hinnehmbar, dass durchgeführte Kontrollmaßnahmen zum körperlichen Angriff auf einen 60-jährigen Kollegen führten, der in der Folge im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Wir werden die Täter identifizieren“, sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf .

Der Einsatz dauerte bis gegen 4 Uhr. Die Polizei in Chemnitz ermittelt wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Zudem haben die Teilnehmer sowie der Veranstalter mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Notfallverordnung zu rechnen.

Von Matthias Roth