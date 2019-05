Chemnitz

Bei einem nächtlichen Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz sind eine 79 Jahre alte Frau und ihr 80 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Sie wurden in der Nacht zu Samstag noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von Nachbarn aus ihrer brennenden Wohnung gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau habe neben einer Rauchvergiftung auch Brandverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Alle anderen Bewohner konnten sich laut Mitteilung selbst in Sicherheit bringen. Sie hätten nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt als Auslöser für das Feuer. Experten sollten noch am Samstag nach der genauen Ursache suchen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Von RND/dpa/iro