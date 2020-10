Naunhof

Am Sonntag hat sich in der Ladestraße an der Skaterbahn in Naunhof ein Mann entblößt. Nach Polizeiangaben wählte eine 14-Jährige gegen 12.40 Uhr den Notruf und informierte die Beamten darüber, dass sich der Tatverdächtige in den Büschen an der Bahn aufhalte und dort ausgezogen hätte. Auch soll er dabei exhibitionistische Handlungen vorgenommen und dabei möglicherweise zwei 12 und 13 Jahre alte Jungen belästigt haben. Das Mädchen beschrieb den Mann als kräftig, etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er soll helles, lichtes Haar und ein rundliches Gesicht haben. Auf der Brust fiel der Jugendlichen außerdem ein tätowiertes Kreuz auf. Die Polizei veranlasste eine Fahndung, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Es wurden Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern aufgenommen.

Von lvz