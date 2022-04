Nazi-Schmierereien an mehreren Stellen in Borna

Borna

Gleich mehrerer Schmierereien hat die Polizeidirektion Leipzig am Freitag aus Borna gemeldet. Zwei Glascontainer in der Pawlowstraße wurden mit nationalsozialistischen Zeichen in schwarzer Farbe verunziert. An die gegenüberliegende Bushaltestelle wurden auf einer Gesamtfläche von circa 7,8 mal 2,2 Meter weitere verfassungswidrige Symbole und rechtsgerichtete Schriftzüge gesprüht.

Außerdem wurde die Giebelwand eines Hauses an der Witznitzer Werkstraße mit schwarzer und roter Farbe in einer Größe bis zu 6,0 mal 0,8 Meter beschmiert. Hier wurden neben diversen Schriftzügen und Symbolen auch verfassungsfeindliche Inhalte angebracht.

Die erneuten Taten wurden in der Zeit vom Dienstag, gegen 12 Uhr, bis zum Donnerstag, gegen 18 Uhr, verübt, teilt die Polizei weiter mit. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ