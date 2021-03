Borna/Neukirchen

Einen LKW, der im Bornaer Ortsteil Neukirchen abgestellt war, öffneten Unbekannte gewaltsam. Sie stahlen ein mobiles Navigationsgerät.

Bornaer Polizei ermittelt

Der Laster, ein Fahrzeug des Verleihers Buchbinder, war in der Schönauer Straße in Neukirchen abgestellt. Der Angriff ereignete sich zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Sonnabend, 7.30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise an das Revier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es