Penig/Wernsdorf

Ein Container, in dem sich unter anderem Förderband-Gummi und andere Abfälle befanden, brannte am frühen Sonntagmorgen im Gewerbegebiet am Wernsdorfer Zeisig. Bereits am 7. August sei man aus gleichem Anlass auf das Firmengelände gerufen worden, sagte der Peniger Stadtwehrleiter Thomas Cramer. „Zusätzlich brannten dieses Mal an einer zweiten Stelle weitere Gummiteile und Abfälle. Da die Leitstelle bei der Alarmierung zunächst vom Brand in einer Industriehalle ausging, wurden entsprechend mehr Einsatzkräfte alarmiert.“

Teil der Wehren wurde zurückgeschickt

Der Einsatz begann 4.45 Uhr. Vor Ort waren die Wehren Penig, Niedersteinbach, Langenleuba-Oberhain und Arnsdorf/ Amerika. Die Anfahrt der Wehren Markersdorf/Thierbach, Tauscha und Lunzenau wurden abgebrochen, weil diese Kräfte nicht mehr benötigt wurden.

