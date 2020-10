Meißen

Beim Anzünden eines Feuers ist ein Mann in Meißen selbst in Brand geraten. Der betrunkene 53-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben schwerst verletzt. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Außengelände einer Obdachloseneinrichtung. Warum der 53-Jährige dort versucht hatte, Unrat anzuzünden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Von RND/dpa