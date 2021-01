Ohne Gefahr: Feuerwehr Regis-Breitingen steht kleinem Jungen bei

Regis-Breitingen

Brände löschen, bei Unfällen helfen und Tiere retten sind längst nicht alle Einsatzgebiete für Feuerwehrleute. Die Kameraden in Regis-Breitingen hat am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ein ungewöhnlicher Hilferuf erreicht. Der Fußball eines kleinen Jungen war unglücklicherweise auf dem Dach der Freilichtbühne am Bergmannsring gelandet“, informiert Sprecher Marvin Timmler. Damit war das Spielgerät in etwa acht bis zehn Meter Höhe für den Steppke nicht so einfach zu erreichen. „Da wir bekannt dafür sind, dass uns Kinder sehr am Herzen liegen, haben wir uns dem Problem natürlich gestellt“, so Timmler weiter. Mit Hilfe der Schiebleiter wurde der Ball vom Dach „gerettet“. Die Kameraden seien dann von einem glücklich winkenden Jungen mit strahlenden Kinderaugen in Richtung Gerätehaus verabschiedet worden.

Auf der Schiebleiter steigt ein Regiser Feuerwehrmann aufs Dach der Freilichtbühne am Bergmannsring, um den Fußball zu „retten“. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen/Marvin Timmler

Von okz