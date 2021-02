Olbernhau: Zeugin sieht nachts leicht bekleidete Kinder – Suche ergebnislos

Olbernhau

In der Nacht zum Sonnabend hat eine Zeugin in Olbernhau im Erzgebirgskreis auf einer Holzbank drei nur leicht bekleidete Kinder bemerkt. Die Frau sprach die drei an der Ecke Saigerhüttenstraße und Heidenweg an. Daraufhin rannten sie in das Waldgebiet Rungstock in Richtung Rothenthal.

Keine passenden Meldungen zu vermissten Kindern

Eine anschließende und bis in den Sonnabendmittag andauernde Suche durch die Polizei mit einem Fährtensuchhund, der Bundespolizei und mehreren Rettungshundestaffeln blieb ergebnislos. Auch die Befragung von Anwohnern in Olbernhau und Umgebung erbrachte keine Hinweise auf die Identität der Kinder. Der tschechischen Polizei, aufgrund der Grenznähe hinzugezogen, liegen ebenfalls keine entsprechenden Vermisstenmeldungen vor.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut der Augenzeugin sind zwei der Kinder etwa zwölf und zehn Jahre alt, das Dritte ist jünger. Eines der älteren Kinder sei ein blond gelocktes Mädchen, bekleidet mit einem hellen Schlafanzug. Bei der Flucht in den Wald ließ eines der Kinder eine Decke mit Pferdemotiven der Handelskette „NKD“ fallen. Das Ganze ereignete sich gegen 2.40 Uhr.

Hinweise zu den Kindern und der Decke können telefonisch im Polizeirevier Marienberg unter (03735) 606 0 abgegeben werden. Bei neuen Anhaltspunkten werden die Suchmaßnahmen im Waldgebiet wieder aufgenommen, meldet die Polizeidirektion Chemnitz.

