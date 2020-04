Wurzen

In der Wurzener Bahnhofstraße ist am Sonntagabend, 19 Uhr, ein 33-Jähriger mit seinem Opel Astra gegen eine Mauer gefahren.

Autofahrer blieb unverletzt

Der 33-Jährige fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Beethovenstraße. An der Kreuzung bog er nach rechts auf die Dresdener Straße ab. Allerdings geriet er beim Abbiegen zu weit nach rechts und stieß dann gegen eine Mauer. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Totalschaden am Auto

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Vortest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Der 33-Jährige ist seinen Führerschein vorerst los. Er hat sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. An Pkw (Totalschaden) und Mauer entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

