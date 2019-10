Rötha/Espenhain

Eine Fahr-Anfängerin (19) war am Dienstag Abend mit einem Opel Corsa in Espenhain unterwegs. In der Hainer Straße verlor sie gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich. Die Fahrerin und ein Insasse wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass unangepasste Geschwindigkeit zu diesem Unfall führte. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro angegeben.

Von es