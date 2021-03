Oschatz: 15-jähriger Moped-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Oschatz

Bei einem Unfall in Oschatz ist ein 15-Jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Auto am Mittwochabend aus Naundorf (Landkreis Nordsachsen) kommend Richtung Norden.

Trotz unklarer Verkehrslage überholte sie. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden 15-Jährigen Moped-Fahrer zusammen. Die 30-Jährige blieb dabei unverletzt. Ein Drogentest bei der Frau verlief positiv. Die Polizei zog daraufhin vorläufig ihren Führerschein ein.



Von RND/dpa