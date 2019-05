Oschatz/Leipzig

Ein 39-Jähriger hat in einem Regionalzug auf dem Weg von Oschatz nach Leipzig andere Reisende angegriffen und beleidigt. Der Mann aus Oschatz war am Freitagabend gleich nach dem Einstieg in den Zug ausgerastet, wie die Bundespolizei in Leipzig am Montag mitteilte. Er habe sofort einen anderen Reisenden beleidigt und ihm dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Anschließend habe er zwei weitere Männer angegriffen, die dem Opfer helfen wollten. Der 39-Jährige wurde schließlich von mehreren Reisenden überwältigt und anschließend der Polizei übergeben.

Polizisten bespuckt und beleidigt

Aber auch die alarmierten Beamten der Bundespolizei Leipzig und vom Polizeirevier Oschatz seien bespuckt und beleidigt worden. Die Bundespolizei habe ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet, hieß es.

Von lvz