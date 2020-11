Ebersbach-Neugersdorf

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Ebersbach ( Landkreis Görlitz) von einem Fabrikdach 20 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchte er am Mittwoch offensichtlich eine Katze vom morschen Dach einer alten Fabrik zu retten. Dabei sei das Dach eingebrochen.

Der Mann wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ob auch das Tier verletzt wurde, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von dpa