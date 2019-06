Groitzsch/Audigast

Ein Zusammenstoß zweier PKW ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 2 am Ortsausgang von Audigast in Richtung Pegau. Ein BMW war nach Angaben der Polizei kurz vor 7 Uhr in einer Kurve nach links aus der Spur geraten und gegen einen Skoda geprallt, der in Richtung Zwenkau unterwegs war. Der Skoda rutschte halb in den Straßengraben. Unfallzeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Pegauer Feuerwehr.

Die Pegauer Kameraden reinigten die Bundesstraße. Quelle: Feuerwehr Pegau

Als die Kameraden eintrafen, hatten die Insassen beider Wagen die stark beschädigten Fahrzeuge bereits verlassen. Nach Aussage der Polizei kamen sie ohne ernsthafte Verletzungen davon. Der Schaden ist mit insgesamt 20 000 Euro allerdings enorm. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Einsatzstelle und sperrte die Bundesstraße zeitweise komplett. Gegen 8 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Straße konnte nach der Bergung der Unfallfahrzeuge wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Von es