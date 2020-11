Patient randaliert in Krankenhaus und verletzt Mitarbeiterin

Leipzig

Ein randalierender Patient hat am Freitagabend im Krankenhaus Delitzsch eine Mitarbeiterin verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagabend auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte war der 45-jährige Tatverdächtige gegen 18.20 Uhr gewalttätig geworden und mit einer Stange auf Mitarbeiter losgegangen. Gegen 18.50 Uhr sei der Mann von den hinzugerufenen Polizisten unter Kontrolle gebracht worden. Er wurde in ein Fachkrankenhaus gebraucht.

Zur Ursache der Eskalation und zum Zustand der Mitarbeiterin, die im Krankenhaus behandelt wird, machte die Polizei am Abend noch keine Angaben.

Von anzi