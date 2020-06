Pegau: Dieselspur zieht sich durch Innenstadt

Pegau

In Pegau mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag gegen 17. 30 Uhr zur einem Einsatz ausrücken. Eine Dieselspur verteilte sich durch den Stadtbereich und musste beseitigt werden. Die verlief vom Markt in Pegau aus Richtung Kreisverkehr und weiter über die Lindenstraße bis zum Parkplatz einer Arztpraxis. Insgesamt waren zwölf Kameraden im Einsatz, die Spur zu beseitigen. Sie verstreuten Bindemittel. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Ein Verursacher der Spur konnte bisher nicht festgestellt werden.

Woher die Dieselspur kommt, ist nicht bekannt. Quelle: Ronny Wiesner Feuerwehr Pegau

Von LVZ