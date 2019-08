Pegau/Werben

Einen Einbrecher überraschte ein Ehepaar am Dienstagabend in Werben. Gegen 21.45 Uhr kehrte es in das Einfamilienhaus zurück. Die Wohnungstür offen, ein Unbekannter befand sich im Obergeschoss. „Als die Bewohnerin ihn ansprach, flüchtete er. Der Hausherr setzte ihm nach und verfolgte ihn bis zu einem nahe gelegenen Feldweg“, schildert Alexander Bertram von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig das Geschehen. Dort wollte der Eindringling auf ein Kleinkraftrad steigen und davon fahren.

Flüchtender Täter schlägt zu

Als ihn der Verfolger festhielt, schlug der Kriminelle unvermittelt zu. Es kam zum Handgemenge. Dabei konnte der Dieb nicht festgehalten werden. Er ließ aber die Beute, vor allem Schmuckgegenstände aus dem Haus, zurück und fuhr auf dem Zweirad davon. Der 68–jährige Bewohner des Hauses erlitt bei der Auseinandersetzung eine Verletzung im Gesicht, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Polizei sucht Mann Mitte 30

Den Täter beschrieb er laut Bertram als 185 bis 190 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, scheinbares Alter Mitte 30. Er trug einen Kapuzen-Pullover, hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein kleines Motorrad, kein typisches DDR-Fabrikat, handeln, das optisch wie eine Chopper-Maschine hergerichtet war. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es