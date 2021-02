Pegau: Tanken ging gründlich schief

Pegau

Tanken wollte eine Autofahrerin am Mittwoch in Pegau – allerdings zu sehr früher Stunde. Um Erfolg zu haben, hätte sie sich am Nachtschalter melden müssen. Das tat sie nicht, versäumte statt dessen einen erheblichen Schaden und flüchtete.

Nachts ist tanken ein bisschen anders

Der Zwischenfall ereignete sich 1.39 Uhr an einer Tankstelle in der Leipziger Vorstadt in Pegau. Um tanken zu können, hätte die Frau am Nachtschalter die Säule freischalten lassen müssen, so die Polizei. Das unterblieb und deshalb auch der Spritfluss in das Fahrzeug. In Rage verließ die Autofahrerin die Tankstelle. Der Zapfhahn, der sich noch im Wagen befand, riss ab.

Trotz des Schadens weggefahren

Zwar bemerkte die Frau laut Polizei das Malheur, denn sie packten den abgerissenen Zapfhahn auf den Schalter, doch hinderte sie das nicht daran, zu verschwinden. Die Überwachungskamera zeichnete den Vorgang auf. Das Kennzeichen des Wagens ist der Polizei inzwischen bekannt. Sie hat die Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, aufgenommen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht beziffert.

Von es