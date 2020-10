Pegauer Feuerwehr löscht Kleinbrand unter Flutbrücke

Pegau/Groitzsch

Am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr ist die Feuerwehr Pegau zu einem Kleinbrand alarmiert worden. Unterhalb einer Flutbrücke an der Bundesstraße 176 in Richtung Groitzsch ist ein Haufen mit Stroh und Grasschnitt in Brand geraten, informiert der stellvertretende Ortswehrleiter Ronny Wiesner. Die Kameraden zogen die Anhäufung mit Dunghacken auseinander und löschten sie ab.

Die Gründe für das Feuer sind ungeklärt, so Wiesner weiter. Es hatte an der gleichen Stelle aber schon am 4. September gebrannt. Diesmal waren die neun Kameraden nach etwa einer Stunde wieder einsatzbereit im Gerätehaus.

Von LVZ