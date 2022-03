Gleich zwei Einsätze hintereinander musste die Feuerwehr Pegau bewältigen. Am Montagnachmittag rückten die Kameraden zu einem Buschbrand und anschließend zu einem Verkehrsunfall aus.

Zwei Einsätze am Tag - Brand und Verkehrsunfall rufen Pegauer Kameraden auf den Plan

