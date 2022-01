Penig/Wernsdorf

Ein Verkehrsunfall beim Abbiegen ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 51 (der früheren Bundesstraße 95) nahe Wernsdorf. Aus Richtung Leipzig kommend, bog der 50-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses gegen 7.10 Uhr nach links in die Straße Am Zeisig ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem auf der S 51 entgegenkommenden Pkw Dacia. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand. Allerdings beziffert diese den Sachschaden auf insgesamt 10 000 Euro.

Von LVZ