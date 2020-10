Pkw kracht beim Groitzscher Ortsteil Nöthnitz gegen Baum

Groitzsch/Nöthnitz

Am späten Montagnachmittag sind die Ortsfeuerwehren von Michelwitz und Gatzen zu einem Verkehrsunfall auf die Staatsstraße 61 ( Groitzsch– Meuselwitz) in Höhe des Ortsteils Nöthnitz gerufen worden. Gegen 17 Uhr alarmiert, fanden sie dort einen Pkw vor, der aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrer hatte sich bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Offensichtlich hatte es keinen weiteren Beteiligten gegeben. Die ausgerückten Einsatzkräfte sicherten die Unfallort, stellten den Brandschutz sicher und banden auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen auf der S 61.

Von LVZ