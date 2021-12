Pkw stoßen bei Espenhain frontal zusammen

Rötha/Espenhain

Zwei Pkw stießen am Donnerstagnachmittag zwischen Espenhain und Störmthal frontal zusammen. Dabei wurde einer der beiden Fahrer verletzt.

Ein 50-Jähriger war mit seinem Ford S-Max auf der Staatsstraße 242 von Espenhain in Richtung Norden unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve nach Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw geriet in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Ford Mondeo zusammen. Dessen Fahrer, ebenfalls 50 Jahre alt, erlitt nach Polizeiinformationen leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. An beiden Wagen entstand Totalschaden, in Summe mit 40 000 Euro beziffert.

Von es