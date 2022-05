Zwickau

Bei der Anreise zu einem rechtsextremen Aufmarsch in Zwickau haben Rechtsextreme laut Polizei-Angaben Gegendemonstranten angegriffen. Sie warfen am Bahnhof Glauchau Steine auf einen Zug aus Dresden, in dem Demonstranten aus dem linken Lager saßen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmittag sagte. Diese waren auf dem Weg zu Gegenprotesten in Zwickau. 41 Rechte seien festgesetzt worden, sagte ein Sprecher.

Ein 28-jähriger Gegendemonstrant ist den Angaben zufolge leicht verletzt worden. Zuvor hatte es bereits am Bahnhof in Chemnitz Auseinandersetzungen gegeben. Dort seien 50 rechte Demonstranten des Zuges nach Zwickau verwiesen worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Auf einem bei Twitter veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die teils vermummten Angreifer auf den Zug Steine werfen. Ein Mann zeigte direkt vor einem Zugfenster den Hitlergruß und boxte anschließend auf die Scheibe.

Sachsens Justizministerin Katja Meier hat den Angriff verurteilt. Der 1. Mai stehe für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt, schrieb die Grünen-Politikerin am Sonntagmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Gerade aktuell, mit Corona, dem Ukraine-Krieg und der Klimakrise, seien diese Ziele umso wichtiger. Es sei nicht zu tolerieren, dass friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten gewalttätig angegriffen würden.

Die rechtsextreme Splitterpartei Der Dritte Weg hatte zu einem Aufzug am Sonntag in Zwickau mobilisiert. Die Partei werbe seit Monaten überregional für die Demonstration, so dass mit mehr als 500 Teilnehmern gerechnet werde - auch aus Süddeutschland und Thüringen, sagte Polizeipräsident Lutz Rodig zuletzt. Es gebe Anzeichen, dass unter den Demonstranten in Zwickau auch zahlreiche gewaltbereite sein könnten. Zugleich ist in der Stadt ein breiter Gegenprotest geplant.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Menschen in Sachsen zur Teilnahme an Kundgebungen für ein weltoffenes Sachsen aufgefordert. „Überlassen wir unsere Heimat nicht den Extremisten. Besuchen Sie zum 1. Mai die vielen Veranstaltungen, die für ein liebens- & lebenswertes Zwickau und Sachsen stehen“, schrieb der Politiker am Sonntagmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Von RND/dpa