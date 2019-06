Markleeberg

Am Dienstagabend hat die Polizei zufällig in einer Privatwohnung eine Hanfplantage entdeckt. Wie die Behörde mitteilte, hielten Streifenpolizisten gegen 20 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer in Markkleeberg an. Nachdem sie Cannabis im Auto gerochen hatten, testeten sie den Mann positiv auf die pflanzliche Droge.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten dann neben einer Tüte mit getrockneten Hanfblättern auch eine Einkaufsliste, die darauf schließen ließ, dass der Verdächtige eine Hanfplantage aufbauen wollte. Die Beamten forderten deswegen einen Durchsuchungsbefehl für dessen Wohnung.

Dort fanden sie 35 Pflanzen, die zwischen zwei zusammengeschobenen Schränken wuchsen, die der 34-Jährige mit Lampen und einer Bewässerungsanlage ausgestattet hatte. Die Beamten stellten die Pflanzen und die bereits geernteten 180 Gramm Hanfblätter sicher.

thiko