Eilenburg

Der Polizei wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr mitgeteilt, dass es vermutlich gerade zu einem Einbruch in eine Laube in der Rödgener Landstraße in Eilenburg gekommen ist. Die Beamten fuhren umgehend zum Tatort und konnten auf dem Grundstück zwei männliche Tatverdächtige stellen, 32 und 29 Jahre alt. Beide hatten bereits die Laube aufgebrochen und sich darin „bedient“, informierte die Polizeidirektion Leipzig.

Nummer am Fahrrad manipuliert

Bei einem der Männer fanden die Beamten bei der Durchsuchung ein Messer. Die beiden führten jeweils ein Fahrrad mit sich. Bei einem war deutlich zu erkennen, dass am Fahrrad die Rahmennummer manipuliert wurde.

Polizei nimmt die Männer mit aufs Revier

Beide wurden zu den weiteren polizeilichen Maßnahmen mit aufs Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von lvz