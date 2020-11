Polizei findet bei Dieb in Borna mehrere Schlüssel

Borna

Am Morgen des dritten November hat ein 37-Jähriger versucht, Gegenstände aus einer Firma am Bornaer Wilhelmschacht zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, drang der wohl obdachlose Mann durch eine offene Tür in das Gebäude ein und stahl aus der Garderobe der Mitarbeiter ein Handy und eine Geldbörse. Dabei wurde er jedoch durch den Chef bemerkt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten fanden später bei ihm drei Schlüsselbunde. Einer davon konnte bereits der Bornaer Kirchengemeinde zugeordnet werden, die der 37-Jährige einige Tage zuvor auf gleiche Weise bestohlen hatte.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der übrigen Schlüsselbunde. Hinweisgeber sollen sich unter der Vorgangsnummer 7952/20/149110 beim Polizeirevier Borna ( Telefon: 03433/244100) melden.

Von lvz