Reichbach

Bei einem als Anhänger der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene bekannten Rentner in Reichenbach (Vogtland) hat die Polizei Waffen und Utensilien zum Waffenbau gefunden. Das Polizeiliche Terrorismus- und Abwehrzentrum (PTZA) ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, da gegen den 70-Jährigen ein Waffenbesitzverbot vorliegt, wie die Polizei Zwickau am Dienstag mitteilte. Bei der Durchsuchung am Montag stellten Spezialisten des Landeskriminalamtes ( LKA) zahlreiche Gegenstände und Substanzen sicher, mit denen Waffen und Munition hergestellt werden können, sowie eine Vielzahl von Waffen und Waffenteilen.

von LVZ