Zwenkau

Zwei Kriminelle wurden in der Nacht zum Sonntag in Zwenkau gestellt. Die beiden Männer, Jahrgang 1993 beziehungsweise 2001, hatten drei Autos aufgebrochen. Eine Frau hatte das Polizeirevier Borna gegen ein Uhr morgens darüber informiert, dass sie am Rand der Straße Am Seglerbogen nahe des Jachthafens Fahrzeugpapiere, Warnwesten und andere Fahrzeug-Utensilien gefunden habe.

Polizei konnte die Diebe in Zwenkau stellen

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie in unmittelbarer Nähe die Männer an einem aufgebrochenen VW Passat, die zu fliehen versuchten. Die Beamten waren schneller, konnten sie stellen. In Rucksäcken, die die Männer bei sich hatten, fand sich unter anderem Einbruchswerkzeug und Gegenstände wie Geldbörsen, die von vorangegangenen Einbrüchen stammten.

Das Diebesgut führt zu zwei weiteren Autos, einem Daimler-Chrysler und einem VW Golf, die bereits gewaltsam geöffnet und durchwühlt worden waren. Die Polizisten setzten die beiden Tatverdächtigen fest, die ihnen bereits aufgrund ähnlicher Delikte bekannt waren. Sie werden am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Von LVZ/es