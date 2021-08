Polizei stellt Einbrecher in Wurzen

Wurzen

In Wurzen konnte die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher stellen. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft. Laut der Polizeidirektion Leipzig erhielt die Polizei am frühen Abend den Hinweis auf eine hilflose Person im Wurzener Ortsteil Roitzsch. Als die Beamten dann vor Ort eintrafen, stellte sich sich heraus, dass der 35-jährige Mann Diebesgut bei sich hatte. Denn kurz vorher hatte er sich gewaltsam Zutritt zu einem nahe gelegenen Einfamilienhaus verschafft. Dort durchsuchte er die Räume und entwendete mehrere Gegenstände.

Laut Polizei war der Tatverdächtige leicht alkoholisiert. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Methamphetamine an. Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft zunächst vorläufig festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Am Donnerstag dann erließ der zuständigen Ermittlungrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Einbruchdiebstahls in eine Privatwohnung und Sachbeschädigung. Der beschuldigte 35-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft.

Von LVZ/tnh