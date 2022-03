Regis-Breitingen

Nach dem Schreck am Dienstagvormittag in Regis-Breitingen hat eine Frau die Polizei informiert. Ihr kam beim Spazierengehen gegen 9.15 Uhr in der Straße Am Stadion ein Mann mit offener Hose und entblößtem Geschlechtsteil entgegen. Das hat die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmittag mitgeteilt. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Der 22-Jährige muss sich nun wegen einer exhibitionistischen Handlung verantworten.

Von LVZ