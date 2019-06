Aschersleben

Volltrunken und mit einer ganzen Messersammlung im Gepäck ist ein Mann am Samstag von Beamten der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hätten Zugbegleiter den 24-Jährigen am Bahnhof Aschersleben gegen 18.50 Uhr von der Fahrt mit einem Regionalzug ausgeschlossen. Einerseits konnte er keine Fahrkarte vorweisen. Andererseits war er stark alkoholisiert. Zudem ragte ein großes Messer aus seinem Rucksack heraus.

Daraufhin drohte der 24-Jährige, er würde vor den Zug springen. Er begab sich nur wenig später auf die Gleise und lief in Richtung Halberstadt. Der Bahnverkehr musste daraufhin unterbrochen werden. Landespolizisten konnten den Mann schließlich stellen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,0 Promille. In seinem Rucksack fanden die Beamten insgesamt 37 Messer, darunter acht verbotene Einhandmesser sowie einen Dolch und ein Jagdmesser. Die Stichwaffen wurden allesamt sichergestellt. Warum er sie mit sich führte, konnte der 24-Jährige nicht erklären. Er wurde aufgrund seines Alkoholpegels und leichter Verletzungen infolge von Stürzen in einem Krankenhaus behandelt. Die Bundespolizei ermittle gegen ihn Anzeige wegen Schwarzfahrens, Nötigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und des unerlaubten Gleisaufenthalts, hieß es.

Von CN