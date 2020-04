Leipzig/Elstertrebnitz

Streifenpolizisten der Polizeidirektion Leipzig haben am Dienstag in Elstertrebnitz (Kreis Leipzig) offenbar einen Motorraddiebstahl aufgeklärt, der sich Ende vergangener Woche in Leipzig ereignet hatte.

Mann holte umlackierte Suzuki aus Transporter

Kollegen des Bornaer Polizeireviers wurde angezeigt, dass ein 54-jähriger Elstertrebnitzer auf einem Hinterhof ein Motorrad zusammenbaute und mit diesem auf dem Hof herumfuhr. Das offensichtlich schlecht lackierte Fahrzeug ohne Kennzeichen hatte er aus einem Transporter geholt, berichtete die Polizei. Eine Streife kontrollierte den Mann und die Suzuki schließlich.

Motorrad stammt aus Leipzig

Ein zerstörtes Zündschloss sowie Rückstände roter Farbe unter dem neuen Lack ließ die Beamten erahnen, dass es sich dabei nicht um das Eigentum des 54-Jährigen handelte. Bei der Überprüfung des Krades anhand der noch erkennbaren Registriernummer stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Fahrzeug im Originalzustand um eine rot-schwarze Suzuki mit dem amtlichen Kennzeichen L-EO 42 handelt.

Ermittlungen gegen den 54-Jährige laufen

Das wurde nach einem Einbruch vor kurzer Zeit in eine Garage in der Robert-Blum-Straße in Leipzig als gestohlen gemeldet. Gleichzeitig wurden ein weiteres Moped und ein Pocketbike sowie ein Werkzeugkoffer gestohlen.

Gegen den bereits polizeibekannten 54-Jährigen wird nunmehr wegen Diebstahls ermittelt. Ob er auch für den Diebstahl der anderen Fahrzeuge und des Werkzeugkoffers verantwortlich gemacht werden kann, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von thl/lvz