Polizei sucht Zeugen für tödlichen Unfall an A-38-Abfahrt Leipzig-Südost

Leipzig/Borna

Der tödliche Verkehrsunfall des Bornaer Wirtschaftshofchefs ist noch nicht detailliert aufgeklärt. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Pkw am 3. Februar gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn 38 bei Leipzig auf einen Sattelzug auf. Er verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen und Zeuginnen.

Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Göttingen unterwegs und wollten die Autobahn an der Abfahrt Leipzig-Südost verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der grünen Pkw Suzuki Ignis mit dem Anhänger des Lkws. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Der Sattelzug mit einem 56-jährigen Fahrers kam nach links von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Hergang des Verkehrsunfalls machen können, sich zu melden. Die Hinweise können der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/2 55 28 17 tagsüber (sonst 2 55 29 10), mitgeteilt werden.

Von LVZ