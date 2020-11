Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Eilenburg

Eilenburg

Die Polizei Eilenburg sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstag in Eilenburg ereignet hat. Gegen 9.50 Uhr hatte ein gelblicher Pkw Mercedes in der Grenzstraße, Höhe Nummer 16, beim Vorbeifahren einen dort geparkten schwarzen Seat beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Mehrere Personen in der Nähe

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Personen in unmittelbarer Nähe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03423 6640 im Polizeirevier Eilenburg zu melden.

Von LVZ