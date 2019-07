Oschatz

Die Polizei hat Sonntagnachmittag in Oschatz nach einer Frau gesucht. Die 83-Jährige lebt im betreuten Wohnen in Oschatz und wurde am Nachmittag von dort als vermisst gemeldet, informierte das Polizeirevier Oschatz. Beamte suchten mit Streifenwagen die Stadt ab.

Seniorin wohlbehalten zurück

Die Frau war nicht zum ersten Mal verschwunden und habe sich dann bislang stets in der Innenstadt aufgehalten. Auch am Sonntag ging alles gut aus: Die Seniorin fand sich gegen 18.30 Uhr selbst wieder in ihrem betreuten Wohnen ein.

Von ie