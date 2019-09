Dahlen

Bei der Suche nach der 13 Jahre alten Rondk Kaniwar bittet die Polizei die Bürger in der Region um Mithilfe. Das Mädchen wurde das letzte Mal am Sonnabend, dem 31. August, gegen 10 Uhr im Wohnheim in der Bahnhofstraße in Dahlen gesehen. Sie wollte mit einem Zug zu einer Freundin nach Wurzen fahren – dort kam sie allerdings nicht an und kehrte auch am Abend nicht in ihr gewohntes Umfeld zurück.

Rondk Kaniwar stammt aus dem Irak

Rondk Kaniwar stammt aus dem Irak und geht in Wurzen zur Schule, teilte die Polizei mit. Von ihren Erziehern und Lehrern werde sie als sehr ruhiges, zurückhaltendes Mädchen beschrieben. Überdies gehe sie gern in die Schule und würde daher auch mittlerweile recht gut Deutsch sprechen. Sie ist zudem sehr zuverlässig, weshalb sich niemand erklären kann, warum und wohin die 13-Jährige verschwunden sein könnte. Bekannt ist, dass Rondk Kaniwar einen Onkel in Deutschland hat, der in Oldenburg lebt. Dieser wurde über das Verschwinden des Mädchens informiert und gab an, dass sie nicht zu ihm kommen wollte. Darüber hinaus sind der Polizei keine weiteren Orte, die Rondk Kaniwar aufsuchen könnte, bekannt.

Das Mädchen hat einen Gehfehler

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: scheinbares Alter 13 Jahre, etwa 1,45 Meter groß, zierlich-schlanke Gestalt, langes, dunkelbraunes Haar, braune Augen. Rondk Kaniwar hat einen Gehfehler und humpelt deutlich. Sie spricht gut Deutsch mit Akzent. Zuletzt trug sie eine Jeanshose, eine Jeansjacke und weiße Turnschuhe (Marke Nike). Sie hatte einen Turnbeutel dabei, in dem sich eventuell eine Geldbörse und ein geringer Bargeldbetrag befindet. Das Mädchen führt keinen Ausweis und auch keine anderen Dokumente mit sich.

Wer hat sie gesehen?

Nun fragt die Polizei: Wer hat Rondk Kaniwar seit dem 31. August 2019 in Dahlen, Wurzen oder einer anderen Stadt gesehen? Hat jemand beobachtet, wie sie in einen Zug oder in ein anderes Fahrzeug gestiegen ist? Zu wem hat sie Kontakt aufgenommen? Wer weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) zu melden.

Von lvz