Wermsdorf

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe. Der 53-jährige Steffen Reinhardt aus Wermsdorf habe am Dienstag, den 7. Januar, gegen 13 Uhr seine Wohnung verlassen und seiner Lebensgefährtin die Haustür- und Autoschlüssel übergeben – mit der Bemerkung „Ich bin für eine Weile weg“. Da der Mann am nächsten Morgen immer noch nicht wieder da war, suchten die Schwester und Polizeibeamte gemeinsam nach ihm. Dabei wurde bekannt, dass der 53-Jährige am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, in einem Wermsdorfer Einkaufsmarkt einkaufen war und mit einem silbernen Fahrrad wegfuhr. Das Fahrrad wurde in einem Nebengelass der Wohnanschrift aufgefunden.

Der Vermisste benötigt Medikamente

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. Quelle: Polizei

Steffen Reinhardt ist alkoholabhängig und benötigt bestimmte Medikamente, welche er in der Wohnung zurückgelassen hat, erklärte die Polizei. In der Vergangenheit sei es bereits zu einer ähnlichen Situation gekommen, so dass nicht ausgeschlossen werde, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Steffen Reinhardt wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, scheinbares Alter 50 bis 60 Jahre, schlanke Gestalt, unruhiges Auftreten. Er hat kurze braune Haare, Naturlocken und ein faltiges Gesicht. Zuletzt trug er eine braune Übergangsjacke und eine schwarze Hose.

Nun fragt die Polizei: Wer hat Steffen Reinhardt seit Dienstag, dem 7. Januar, im Raum Wermsdorf gesehen oder weiß, wo er sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dringend beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von lvz