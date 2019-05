Delitzsch

Das Szenario erinnert ein wenig an eine Filmszene. Die Polizei Delitzsch hat am Dienstagabend gegen 23.25 Uhr in einem Zivilfahrzeug einen VW Golf verfolgt.

Fahrzeug hält nicht an

Die Beamten wollten den Kleinwagen anhalten und kontrollieren. Doch der Fahrer des Golf hielt, auch nach zahlreichen Aufforderung, nicht an. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Bei der Fahrt rammte der Golf die zivile Streife mehrmals.

Die Polizei konnte das Fahrzeug des Flüchtenden nur anhalten, indem sie es an den Fahrbahnrand drängten. Bei dem Fahrer konnte die Polizei dann Atemalkohol feststellen.

Der Schaden am Polizeifahrzeug beträgt etwa 300 Euro, der am Golf etwa 500 Euro.

Von RND/lin