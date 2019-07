Dresden

Ein Polizeieinsatz an der Ecke Sternstraße und Trachauer Straße in Mickten hat am Dienstagabend für Verkehrsprobleme gesorgt. Mit zum Teil schwer bewaffneten Einsatzkräften hat die Polizei die Sternstraße abgesperrt. Auch ein Suchhund kam zu Einsatz. Zu den Gründen hält sich die Polizei derzeit bedeckt.

Augenzeugen zufolge sollen in einem Hinterhof der Trachauer Straße gegen 17.45 Uhr Schüsse gefallen sein. Die Polizei kommentiert das nicht. Es bestehe derzeit keine Gefährdung für Anwohner, bekräftigt ein Polizeisprecher. Bilder zeigen abgelegte Kleidung und Verbandszeug hinter Absperrband in dem Hof.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten zeitweise den Linienverkehr auf der Sternstraße unterbrechen. Seit 19.11 Uhr fahren Straßenbahnen der Linie 9 wieder über die Sternstraße, was auf eine Entspannung der Lage hindeutet. Laut Polizei läuft der Einsatz jedoch noch. Augenzeugen zufolge werden unter anderem Patronenhülsen vor Ort gesucht.

Von uh