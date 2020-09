Prießnitz: Verdächtiger Fund auf der Baustelle

Frohburg/Prießnitz

Verdächtiges Metall förderten Bauarbeiten am Freitagvormittag in Prießnitz zutage. Hier in der Badstraße entsteht nahe des Bauernrathauses ein neuer Bushaltestellen-Komplex. Die Bauleute informierten die Polizei kurz nach 9 Uhr über den Fund. Er befindet sich noch im Boden, wurde nicht vollständig freigelegt. Die Polizei sperrte den Fundort ab.

Polizei : Kampfmittel-Experten sind unterwegs

Es könnte sich, sagte Dorothea Benndorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig, um Fundmunition handeln.: „Der Kampfmittel-Beseitigungsdienst ist angefordert.“ Wenn der das Objekt untersucht habe, wisse man mehr.

Frohburg baut neue Bushaltestelle

Im Umfeld des 300 Jahre alten Wahrzeichens entsteht bis zum Jahresende eine sogenannte Verknüpfungsstelle, die von mehreren Buslinien angesteuert wird und das Umsteigen erleichtern soll. Der Bau, den das Unternehmen ATS Chemnitz übernommen hat, kostet rund 340 000 Euro. Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) kritisierte am Donnerstagabend vor dem Stadtrat die jahrelange und trotzdem umzureichende planerische Vorbereitung. Zu den Probleme gehöre unter anderem ein alter, vor Jahrzehnten mit Hausmüll verfüllter Teich, der erst nach Beginn der Arbeiten entdeckt wurde. Möglich, dass das Gewässer nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Entsorgung von Munition genutzt wurde.

