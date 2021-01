Großschönau

Etwa 30 aufgebrachte Menschen haben am Sonntagvormittag vor dem Wohnhaus von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) demonstriert. Die Menge versammelte sich im Großschönauer Ortsteil Waltersdorf ( Landkreis Görlitz) und machte ihrem Ärger über die Corona-Maßnahmen laustark Luft. Kretschmer unterhielt sich über den Gartenzaun mit den Protestierenden. „Die Konversation verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“, stellte die Polizei im Nachgang fest. Nach einer Viertelstunde endete die Debatte und die Versammlung löste sich auf.

„Es war für mich keine bedrohliche Situation. Es ist mir wichtig mit den Menschen zu reden, in der Hoffnung, sie zu überzeugen“, sagte Kretschmer später der Deutschen Presse-Agentur. Als jedoch eine Frau demonstrativ ein Halstuch in den Farben der Reichskriegsflagge über ihren Mund zog, sei für ihn eine Grenze erreicht gewesen. „Dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Das ging zu weit“, sagte der 45-Jährige.

Demonstranten leugnen Virus

Betroffen habe ihn bei dem Gespräch gemacht, dass die protestierenden Menschen vor seinem Haus, einen „derartigen Unwillen zeigen, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen: Nur wenige Kilometer entfernt kämpfen die Mitarbeiter am Krankenhaus in Zittau um das Leben schwer erkrankter Menschen und gehen dabei über ihre Belastungsgrenze hinaus“, sagte Kretschmer.

Die Gegner der Corona-Maßnahmen negierten nach wie vor die Existenz des Virus und sprächen noch immer von einer herkömmlichen Grippe, erläuterte Kretschmer. „Dabei haben wir eine deutliche Übersterblichkeit.“ Am Freitag hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt, dass die Zahl der Sterbefälle in Sachsen in der Woche vom 7. bis 13. Dezember 2020 deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre gelegen habe. In der 50. Kalenderwoche starben demnach im Freistaat 970 mehr Menschen als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, ein Anstieg von 88 Prozent.

Polizei ermittelt

Viele Demonstranten trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch nur teilweise die erforderlichen Abstände ein. Deshalb nahm die Polizei die Personalien der noch Anwesenden auf und schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Kretschmer besitzt seit vielen Jahren ein Umgebindehaus im Zittauer Gebirge, es ist sein Zweitwohnsitz. Seinen Lebensmittelpunkt hat der Ministerpräsident in Dresden. Als Landtagsabgeordneter ist der Politiker zudem auch nicht an die 15-Kilometer-Regel gebunden.

