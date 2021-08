Leipzig

Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, mehrere gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzungen und weitere Straftaten – die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft gegen die Leipzigerin Lina. E wiegen schwer. Nun hat das Oberlandesgericht Dresden das Hauptverfahren gegen die Studentin und drei weitere Angeklagte eröffnet.

Ab dem 8. September soll ihnen vor dem 4. Strafsenat der Prozess gemacht werden. Insgesamt hat das OLG bis kurz vor Weihnachten 28 Verhandlungstermine festgelegt. Zudem sind mögliche Zusatztermine bis März 2022 terminiert worden.

28 Verhandlungstage angesetzt

Die ursprünglich aus Kassel stammende Lina E. sitzt seit Anfang November in Chemnitz in Untersuchungshaft. Gemeinsam mit den anderen drei anderen Angeklagten soll sie, so die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft, zwischen Oktober 2018 und Juni 2020 Übergriffe auf Mitglieder der rechten Szene geplant und durchgeführt haben. Unter anderem geht es um einen Angriff auf einen Bauarbeiter im Leipziger Stadtteil Connewitz und einen rechten Szenetreff in Eisenach und dessen Betreiber. Die Opfer hätten dabei zum Teil „erhebliche, potenziell lebensgefährliche Verletzungen“ erlitten. Lina E. sei dabei als Anführerin und Kopf hinter den Aktionen eine herausgehobene Stellung zugekommen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Bundesanwaltschaft eine weitere Anklage gegen Lina E. erhoben. Demnach habe sie am 2. Oktober 2018 im Leipziger Stadtteil Gohlis gemeinsam mit weiteren Personen einem Anhänger der Rechten Szene aufgelauert. Der Mann sei zunächst mit Tritten zu Boden gebracht und danach weiter attackiert worden. Über die Zulassung dieser Anklage wird laut OLG gesondert entschieden.

Großes Interesse am Prozess erwartet

Der Prozessbeginn wird mit großer Spannung erwartet. Ermittlungsbehörden sehen in Lina E. einen der führenden Köpfe der linksextremistischen Szene Leipzigs sowie ein Symbol deren steigender Militanz.

Kritiker beklagen hingegen unter anderem eine den Vorwürfen gegen die Studentin unangemessene Dauer der Untersuchungshaft sowie die mediale Darstellung des Falls. Das linke Protestbündnis „Wir sind alle LinX“ mobilisiert für den 18. September bundesweit für eine Demonstration in Leipzig. Die Organisatoren solidarisieren sich in ihrem Aufruf auch mit Lina E.

Von Anzi