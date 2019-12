Leipzig

Pyrotechnik hat ersten Erkenntnissen nach einen Kellerbrand im Leipziger Westen ausgelöst. Einsatzkräfte löschten am frühen Dienstagnachmittag in der Ringstraße in Grünau, hieß es aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Dort sei es in einem Mehrfamilienhaus zu dem Feuer gekommen.

Dabei habe es stark gequalmt. Von Verletzten ist laut Feuerwehr zunächst nichts bekannt. Auch zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.

Verletzter in Halle

Weniger glimpflich ging das Hantieren mit Böllern in Halle aus. Dort verletzte sich ein 40 Jahre alter Mann am Montagabend beim Zünden von Feuerwerk, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Jährige habe den Böller in seiner Hand gehalten und dann entzündet. Dabei erlitt er Verletzungen an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Eine Operation war notwendig, so die Polizei.

Von jhz