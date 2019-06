In Kitzscher im Landkreis Leipzig ist am Freitag eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und am Abend entschärft worden. Die Polizei hatte einen 300-Meter-Sperrkreis eingerichtet und das Gebiet evakuiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte am Freitag gleich zwei Einsätze dieser Art.