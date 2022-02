Rackwitz: 41-Jähriger greift Polizisten an

Rackwitz

Gefährlicher Polizeieinsatz in Rackwitzer Wohnsiedlung: Am Mittwochnachmittag erhielt die Polizei in Delitzsch einen Hinweis auf einen aggressiven Mann in einem Mehrfamilienhaus am Märchenweg. Gegen 15 Uhr trafen die Beamten im Rackwitzer Westen laut Polizei auf einen 41-Jährigen, der sich gegenüber den Polizisten bedrohlich und aggressiv verhielt. Der Deutsche hatte ein Messer bei sich, welches er in Richtung der Einsatzkräfte warf, so die Polizei.

Er traf diese nicht und konnte unter Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt überwältigt werden. Durch einen hinzugerufenen Notarzt wurde der 41-Jährige in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von lvz