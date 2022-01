Radfahrer in Frohburg schwer verletzt

Frohburg

Ein VW-Fahrer hat am Sonntagabend einen Radfahrer in Frohburg umgefahren. Polizeiangaben zufolge war der Autofahrer gegen 20 Uhr im Ortsteil Eschefeld auf der Kreisstraße Richtung Frohburg unterwegs, als er offensichtlich den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer übersah. Infolge des Aufpralls stürzte der Radfahrer. Der 38-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Sachschaden wird auf 1300 Euro beziffert.

Von LVZ